Omio Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń Omio waha się od $62,896 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Inżynier oprogramowania na dolnym końcu do $135,567 dla Menedżer produktu na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy Omio. Ostatnia aktualizacja: 8/11/2025

$160K

Inżynier oprogramowania
Median $62.9K
Analityk danych
$71.4K
Kierownik nauki o danych
$107K

Menedżer produktu
$136K
Rekruter
$68K
Kierownik inżynierii oprogramowania
$102K
FAQ

Najlepiej opłacana rola zgłoszona w Omio to Menedżer produktu at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem w wysokości $135,567. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz wszelkie potencjalne wynagrodzenie w akcjach i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia zgłoszonego w Omio wynosi $86,813.

