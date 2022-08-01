Katalog firm
Omega Healthcare
Pracujesz tu? Zgłoś swoją firmę

Omega Healthcare Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń Omega Healthcare waha się od $2,229 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Zasoby ludzkie na dolnym końcu do $16,535 dla Projektant graficzny na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy Omega Healthcare. Ostatnia aktualizacja: 8/11/2025

$160K

Zarób, nie daj się wykorzystać

Wynegocjowaliśmy tysiące ofert i regularnie osiągamy podwyżki o ponad 30 tys. USD (czasami ponad 300 tys. USD).Wynegocjuj swoje wynagrodzenie lub swój przegląd CV przez prawdziwych ekspertów – rekruterów, którzy robią to na co dzień.

Obsługa klienta
$2.3K
Projektant graficzny
$16.5K
Zasoby ludzkie
$2.2K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Brakuje Twojego stanowiska?

Wyszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


FAQ

Najlepiej opłacana rola zgłoszona w Omega Healthcare to Projektant graficzny at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem w wysokości $16,535. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz wszelkie potencjalne wynagrodzenie w akcjach i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia zgłoszonego w Omega Healthcare wynosi $2,270.

Polecane oferty pracy

    Nie znaleziono polecanych ofert pracy dla Omega Healthcare

Powiązane firmy

  • Microsoft
  • Coinbase
  • SoFi
  • Apple
  • Intuit
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby