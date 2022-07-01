Katalog firm
Omaze
Pracujesz tu? Zgłoś swoją firmę
Główne spostrzeżenia
  • Współtwórz coś unikalnego o Omaze, co może być pomocne dla innych (np. wskazówki do rozmów kwalifikacyjnych, wybór zespołów, unikalna kultura itp.).
    • O

    Omaze is a social impact fundraising platform that is reimagining the charitable giving experience. We empower world-changing nonprofits by giving anyone the chance to win once-in-a-lifetime prizes.

    http://www.omaze.com
    Strona internetowa
    2012
    Rok założenia
    210
    Liczba pracowników
    $10M-$50M
    Szacowany przychód
    Siedziba główna

    Otrzymuj zweryfikowane wynagrodzenia w swojej skrzynce odbiorczej

    Subskrybuj zweryfikowane oferty.Otrzymasz e-mailem szczegółowe informacje o wynagrodzeniu. Dowiedz się więcej

    Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA, a Polityka Prywatności Google i Polityka Prywatności oraz Warunki Usługi mają zastosowanie.

    Polecane oferty pracy

      Nie znaleziono polecanych ofert pracy dla Omaze

    Powiązane firmy

    • GoFundMe
    • Teachable
    • Offerpad
    • Credible
    • Postmates
    • Zobacz wszystkie firmy ➜

    Inne zasoby