Olympus
Olympus Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń Olympus waha się od $54,150 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Inżynier sprzętu na dolnym końcu do $188,438 dla Projektant produktu na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy Olympus. Ostatnia aktualizacja: 8/11/2025

$160K

Inżynier oprogramowania
Median $130K
Księgowy
$72.4K
Inżynier biomedyczny
$99.5K

Analityk danych
$104K
Inżynier sprzętu
$54.2K
Marketing
$180K
Inżynier mechanik
$97.5K
Projektant produktu
$188K
Menedżer produktu
$93.6K
Sprzedaż
$157K
FAQ

Najlepiej opłacana rola zgłoszona w Olympus to Projektant produktu at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem w wysokości $188,438. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz wszelkie potencjalne wynagrodzenie w akcjach i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia zgłoszonego w Olympus wynosi $101,696.

