Katalog firm
Olam
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę

Olam Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Olam wynosi od $24,460 całkowitej rekompensaty rocznie dla Księgowy na dolnym końcu do $179,100 dla Menedżer Projektu na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Olam. Ostatnia aktualizacja: 9/17/2025

$160K

Zarabiaj Uczciwie, Nie Daj Się Wykorzystać

Wynegocjowaliśmy tysiące ofert i regularnie osiągamy podwyżki o ponad 30 tys. $ (czasem ponad 300 tys. $). Wynegocjuj swoją pensję lub swoje CV do przeglądu przez prawdziwych ekspertów - rekruterów, którzy robią to codziennie.

Księgowy
$24.5K
Inżynier Automatyki
$101K
Bankier Inwestycyjny
$120K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Menedżer Projektu
$179K
Nie ma Twojego stanowiska?

Przeszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Olam jest Menedżer Projektu at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $179,100. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Olam wynosi $110,389.

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla Olam

Powiązane firmy

  • DoorDash
  • Dropbox
  • Square
  • Snap
  • Netflix
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby