NZ Transport Agency Wynagrodzenia

Mediana wynagrodzenia w NZ Transport Agency wynosi $71,740 dla Analityk Danych . Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników NZ Transport Agency. Ostatnia aktualizacja: 11/26/2025

Analityk Danych
$71.7K
Nie ma Twojego stanowiska?

Przeszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w NZ Transport Agency jest Analityk Danych at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $71,740. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w NZ Transport Agency wynosi $71,740.

