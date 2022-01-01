Katalog firm
Novartis Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Novartis wynosi od $2,460 całkowitej rekompensaty rocznie dla Księgowy na dolnym końcu do $540,000 dla Rozwój Biznesu na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Novartis. Ostatnia aktualizacja: 10/23/2025

Analityk Danych
Median $150K
Analityk Danych
Median $10.1K
Inżynier Oprogramowania
Median $125K

Menedżer Analityki Danych
Median $31.5K
Rozwój Biznesu
Median $540K
Architekt Rozwiązań
Median $79.4K
Inżynier Mechanik
Median $100K
Księgowy
$2.5K
Asystent Administracyjny
$14.7K
Inżynier Biomedyczny
$229K
Operacje Biznesowe
$24.4K
Menedżer Operacji Biznesowych
$269K
Analityk Biznesowy
$75.3K
Obsługa Klienta
$79.6K
Analityk Finansowy
$122K
Zasoby Ludzkie
$167K
Information Technologist (IT)
$94.7K
Konsultant Zarządzania
$281K
Operacje Marketingowe
$26.8K
Menedżer Projektowania Produktu
$64.3K
Menedżer Produktu
$94.7K
Menedżer Programu
$125K
Menedżer Projektu
$24.9K
Sprzedaż
$101K
Cybersecurity Analyst
$197K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
$163K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Novartis jest Rozwój Biznesu z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $540,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Novartis wynosi $97,354.

