Novant Health
Novant Health Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Novant Health wynosi od $44,845 całkowitej rekompensaty rocznie dla Information Technologist (IT) na dolnym końcu do $148,852 dla Analityk Danych na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Novant Health. Ostatnia aktualizacja: 10/23/2025

Obsługa Klienta
$46.4K
Analityk Danych
$149K
Information Technologist (IT)
$44.8K

Nie ma Twojego stanowiska?

Przeszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Novant Health jest Analityk Danych at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $148,852. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Novant Health wynosi $46,365.

