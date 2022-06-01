Novant Health Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Novant Health wynosi od $44,845 całkowitej rekompensaty rocznie dla Information Technologist (IT) na dolnym końcu do $148,852 dla Analityk Danych na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Novant Health . Ostatnia aktualizacja: 10/23/2025