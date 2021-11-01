Katalog firm
NOV Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w NOV wynosi od $50,250 całkowitej rekompensaty rocznie dla Operacje Obsługi Klienta na dolnym końcu do $208,035 dla Menedżer Analityki Danych na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników NOV. Ostatnia aktualizacja: 10/23/2025

Analityk Danych
Median $82.5K
Inżynier Oprogramowania
Median $94.5K
Architekt Rozwiązań
Median $149K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

Rozwój Biznesu
$191K
Operacje Obsługi Klienta
$50.3K
Menedżer Analityki Danych
$208K
Projektant Produktu
$109K
Menedżer Produktu
$136K
Menedżer Projektu
$96.9K
Inżynier Sprzedaży
$122K
Cybersecurity Analyst
$51K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w NOV jest Menedżer Analityki Danych at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $208,035. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w NOV wynosi $109,450.

