Katalog firm
Nous
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę

Nous Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Nous wynosi od $14,634 całkowitej rekompensaty rocznie dla Rozwój Biznesu na dolnym końcu do $96,515 dla Inżynier Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Nous. Ostatnia aktualizacja: 10/23/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Rozwój Biznesu
$14.6K
Konsultant Zarządzania
$63.6K
Marketing
$60.4K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Inżynier Oprogramowania
$96.5K
Nie ma Twojego stanowiska?

Przeszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Nous jest Inżynier Oprogramowania at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $96,515. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Nous wynosi $62,009.

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla Nous

Powiązane firmy

  • Facebook
  • Apple
  • Databricks
  • Pinterest
  • DoorDash
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby