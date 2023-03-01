Katalog firm
Notable Health
Notable Health Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Notable Health wynosi od $109,450 całkowitej rekompensaty rocznie dla Analityk Danych na dolnym końcu do $280,000 dla Menedżer Inżynierii Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Notable Health. Ostatnia aktualizacja: 10/23/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Inżynier Oprogramowania
Median $150K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
Median $280K
Analityk Danych
$109K

Marketing
$171K
Menedżer Produktu
$151K
Nie ma Twojego stanowiska?

Przeszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Notable Health jest Menedżer Inżynierii Oprogramowania z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $280,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Notable Health wynosi $150,750.

