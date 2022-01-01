Katalog firm
NortonLifeLock
NortonLifeLock Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w NortonLifeLock wynosi od $21,883 całkowitej rekompensaty rocznie dla Inżynier Oprogramowania na dolnym końcu do $273,360 dla Menedżer Programu na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników NortonLifeLock. Ostatnia aktualizacja: 10/23/2025

Inżynier Oprogramowania
SDE 2 $21.9K
SDE 3 $38.6K
SDE 4 $59.1K
SDE 5 $76.5K

Inżynier Oprogramowania Backend

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Menedżer Produktu
Median $200K
Analityk Biznesowy
$157K

Rozwój Biznesu
$159K
Obsługa Klienta
$194K
Menedżer Analityki Danych
$233K
Analityk Danych
$71.8K
Analityk Finansowy
$141K
Marketing
$189K
Operacje Marketingowe
$85.4K
Projektant Produktu
Median $109K
Menedżer Programu
$273K
Menedżer Projektu
$201K
Cybersecurity Analyst
$29.8K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
$152K
Architekt Rozwiązań
$239K
Menedżer Programu Technicznego
$209K
Harmonogram Uprawnień

30%

ROK 1

30%

ROK 2

40%

ROK 3

Typ Akcji
RSU

W NortonLifeLock, RSUs podlegają 3-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 30% uprawnia w 1st-ROK (30.00% rocznie)

  • 30% uprawnia w 2nd-ROK (30.00% rocznie)

  • 40% uprawnia w 3rd-ROK (40.00% rocznie)

Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w NortonLifeLock jest Menedżer Programu at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $273,360. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w NortonLifeLock wynosi $154,087.

