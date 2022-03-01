Katalog firm
Northwestern University
Northwestern University Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Northwestern University wynosi od $32,401 całkowitej rekompensaty rocznie dla Operacje Obsługi Klienta na dolnym końcu do $502,500 dla Lekarz na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Northwestern University. Ostatnia aktualizacja: 9/9/2025

$160K

Inżynier Oprogramowania
Median $80K

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Naukowiec Badawczy

Analityk Danych
Median $62K
Inżynier Mechanik
Median $40K

Obsługa Klienta
Median $33.3K
Inżynier Materiałowy
Median $45K
Menedżer Projektu
Median $80K
Inżynier Biomedyczny
$58.1K
Analityk Biznesowy
$101K
Rozwój Biznesu
$83.7K
Operacje Obsługi Klienta
$32.4K
Analityk Danych
$74.4K
Technolog Informacyjny (IT)
$85.6K
Lekarz
$503K
Menedżer Produktu
$89.6K
Badacz UX
$140K
Najczęściej zadawane pytania

The highest paying role reported at Northwestern University is Lekarz at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $502,500. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Northwestern University is $80,000.

