  • Pensje
  • Inżynier Oprogramowania

  • Inżynier Oprogramowania Backend

  • United Arab Emirates

Noon Inżynier Oprogramowania Backend Pensje w United Arab Emirates

Mediana pakietu rekompensaty Inżynier Oprogramowania Backend in United Arab Emirates w Noon wynosi AED 276K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Noon. Ostatnia aktualizacja: 10/8/2025

Mediana Pakietu
company icon
Noon
Software Engineer
Dubai, DU, United Arab Emirates
Łącznie rocznie
AED 276K
Poziom
SDE 2
Podstawa
AED 276K
Stock (/yr)
AED 0
Premia
AED 0
Lata w firmie
2 Lata
Lata doświadczenia
4 Lata
Jakie są poziomy kariery w Noon?

AED 588K

Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Nie znaleziono wynagrodzeń
Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania Backend w Noon in United Arab Emirates wynosi rocznie AED 408,034. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Noon dla stanowiska Inżynier Oprogramowania Backend in United Arab Emirates wynosi AED 300,073.

