NinjaCat Wynagrodzenia

Mediana wynagrodzenia w NinjaCat wynosi $153,514 dla Menedżer Produktu . Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników NinjaCat. Ostatnia aktualizacja: 11/24/2025

Menedżer Produktu
$154K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w NinjaCat jest Menedżer Produktu at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $153,514. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w NinjaCat wynosi $153,514.

