Nineleaps
Nineleaps Analityk Danych Pensje

Mediana pakietu rekompensaty Analityk Danych in India w Nineleaps wynosi ₹892K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Nineleaps. Ostatnia aktualizacja: 9/28/2025

Mediana Pakietu
Nineleaps
Analyst
Bengaluru, KA, India
Łącznie rocznie
₹892K
Poziom
-
Podstawa
₹892K
Stock (/yr)
₹0
Premia
₹0
Lata w firmie
1 Rok
Lata doświadczenia
1 Rok
Jakie są poziomy kariery w Nineleaps?

₹13.95M

Najnowsze zgłoszenia pensji
Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Analityk Danych w Nineleaps in India wynosi rocznie ₹1,554,706. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Nineleaps dla stanowiska Analityk Danych in India wynosi ₹892,236.

