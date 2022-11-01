Katalog firm
Nikkei
Nikkei Wynagrodzenia

Mediana wynagrodzenia w Nikkei wynosi $33,795 dla Marketing . Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Nikkei. Ostatnia aktualizacja: 11/24/2025

Marketing
Median $33.8K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Nikkei jest Marketing z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $33,795. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Nikkei wynosi $33,795.

