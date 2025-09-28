Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania in India w Nielsen wynosi od ₹1.72M year dla Software Engineer do ₹6.7M year dla Principal Software Engineer. Medianna pakietu rekompensaty in India year wynosi w sumie ₹2.27M. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Nielsen. Ostatnia aktualizacja: 9/28/2025
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
Software Engineer
₹1.72M
₹1.72M
₹0
₹0
Senior Software Engineer
₹3.07M
₹2.89M
₹0
₹181K
Lead Software Engineer
₹4.27M
₹4.02M
₹0
₹248K
Principal Software Engineer
₹6.7M
₹5.94M
₹0
₹761K
Firma
Nazwa poziomu
Lata doświadczenia
Całkowite wynagrodzenie
