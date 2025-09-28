Katalog firm
Nielsen
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę
    Levels FYI Logo
  • Pensje
  • Cybersecurity Analyst

  • Wszystkie pensje Cybersecurity Analyst

Nielsen Cybersecurity Analyst Pensje

Mediana pakietu rekompensaty Cybersecurity Analyst w Nielsen wynosi $119K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Nielsen. Ostatnia aktualizacja: 9/28/2025

Mediana Pakietu
company icon
Nielsen
Cybersecurity Engineer
Salt Lake City, UT
Łącznie rocznie
$119K
Poziom
-
Podstawa
$114K
Stock (/yr)
$0
Premia
$5K
Lata w firmie
2 Lata
Lata doświadczenia
5 Lata
Jakie są poziomy kariery w Nielsen?

$160K

Zarabiaj Uczciwie, Nie Daj Się Wykorzystać

Wynegocjowaliśmy tysiące ofert i regularnie osiągamy podwyżki o ponad 30 tys. $ (czasem ponad 300 tys. $). Wynegocjuj swoją pensję lub swoje CV do przeglądu przez prawdziwych ekspertów - rekruterów, którzy robią to codziennie.

Najnowsze zgłoszenia pensji
DodajDodaj wynagrodzenieDodaj wynagrodzenie

Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Nie znaleziono wynagrodzeń
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportuj daneZobacz otwarte oferty

Współtwórz

Otrzymuj Zweryfikowane Wynagrodzenia w swojej skrzynce

Zapisz się na zweryfikowane Cybersecurity Analyst oferty.Otrzymasz szczegółowy podział wynagrodzenia na adres email. Dowiedz się więcej

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA oraz Politykę Prywatności i Warunki Świadczenia Usług Google.

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla jobFamilies.Cybersecurity Analyst w Nielsen wynosi rocznie $130,661. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Nielsen dla stanowiska jobFamilies.Cybersecurity Analyst wynosi $114,400.

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla Nielsen

Powiązane firmy

  • ADP
  • Nuance Communications
  • NETSCOUT
  • American Software
  • Pitney Bowes
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby