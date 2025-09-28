Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania in United States w NICE wynosi od $92.3K year dla Software Engineer do $218K year dla Lead Software Engineer. Medianna pakietu rekompensaty in United States year wynosi w sumie $128K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w NICE. Ostatnia aktualizacja: 9/28/2025
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
Associate Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer
$92.3K
$88.5K
$0
$3.8K
Senior Software Engineer
$140K
$130K
$5K
$5K
Lead Software Engineer
$218K
$170K
$35K
$12.5K
Firma
Nazwa poziomu
Lata doświadczenia
Całkowite wynagrodzenie
|Nie znaleziono wynagrodzeń
