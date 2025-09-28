Katalog firm
Mediana pakietu rekompensaty Inżynier Sprzedaży in Canada w NICE wynosi CA$203K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w NICE. Ostatnia aktualizacja: 9/28/2025

Mediana Pakietu
company icon
NICE
Sales Engineer
Toronto, ON, Canada
Łącznie rocznie
CA$203K
Poziom
L2
Podstawa
CA$157K
Stock (/yr)
CA$0
Premia
CA$46.5K
Lata w firmie
4 Lata
Lata doświadczenia
10 Lata
Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Sprzedaży w NICE in Canada wynosi rocznie CA$211,932. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w NICE dla stanowiska Inżynier Sprzedaży in Canada wynosi CA$203,611.

