Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania in United States w NextRoll wynosi od $155K year dla EIC2 do $190K year dla EIC3. Medianna pakietu rekompensaty in United States year wynosi w sumie $180K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w NextRoll. Ostatnia aktualizacja: 9/27/2025
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
EIC1
$ --
$ --
$ --
$ --
EIC2
$155K
$155K
$0
$0
EIC3
$190K
$185K
$4.3K
$0
EIC4
$ --
$ --
$ --
$ --
Firma
Nazwa poziomu
Lata doświadczenia
Całkowite wynagrodzenie
