Mediana pakietu rekompensaty Menedżer Inżynierii Oprogramowania in Ireland w Next Matter wynosi €122K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Next Matter. Ostatnia aktualizacja: 9/27/2025

Mediana Pakietu
company icon
Next Matter
Engineering Manager
Dublin, DN, Ireland
Łącznie rocznie
€122K
Poziom
hidden
Podstawa
€122K
Stock (/yr)
€0
Premia
€0
Lata w firmie
2-4 Lata
Lata doświadczenia
11+ Lata
Jakie są poziomy kariery w Next Matter?

€142K

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Menedżer Inżynierii Oprogramowania w Next Matter in Ireland wynosi rocznie €148,617. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Next Matter dla stanowiska Menedżer Inżynierii Oprogramowania in Ireland wynosi €121,538.

