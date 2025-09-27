Katalog firm
Średnia całkowita rekompensata Badacz UX in United States w Next Insurance wynosi od $185K do $257K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Next Insurance. Ostatnia aktualizacja: 9/27/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$198K - $233K
United States
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$185K$198K$233K$257K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

W Next Insurance, Granty akcji/kapitałowe podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)



Najczęściej zadawane pytania

The highest paying salary package reported for a Badacz UX at Next Insurance in United States sits at a yearly total compensation of $257,400. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Next Insurance for the Badacz UX role in United States is $184,800.

