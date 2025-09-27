Katalog firm
Next Insurance
Średnia całkowita rekompensata Zasoby Ludzkie in Israel w Next Insurance wynosi od ₪290K do ₪423K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Next Insurance. Ostatnia aktualizacja: 9/27/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

₪333K - ₪380K
Israel
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
₪290K₪333K₪380K₪423K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

₪562K

Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

W Next Insurance, Granty akcji/kapitałowe podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)



Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Zasoby Ludzkie w Next Insurance in Israel wynosi rocznie ₪422,799. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Next Insurance dla stanowiska Zasoby Ludzkie in Israel wynosi ₪290,226.

Inne zasoby