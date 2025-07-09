Katalog firm
Newgen Software
Newgen Software Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Newgen Software wynosi od $8,425 całkowitej rekompensaty rocznie dla Projektant Produktu na dolnym końcu do $30,571 dla Menedżer Produktu na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Newgen Software. Ostatnia aktualizacja: 9/16/2025

$160K

Inżynier Oprogramowania
Median $12.6K

Inżynier Oprogramowania Backend

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Analityk Biznesowy
$16K
Analityk Danych
$13.8K

Projektant Produktu
$8.4K
Menedżer Produktu
$30.6K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Newgen Software jest Menedżer Produktu at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $30,571. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Newgen Software wynosi $13,824.

