Newfold Digital
Newfold Digital Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Newfold Digital wynosi od $19,127 całkowitej rekompensaty rocznie dla Inżynier Oprogramowania na dolnym końcu do $171,353 dla Architekt Rozwiązań na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Newfold Digital. Ostatnia aktualizacja: 9/16/2025

$160K

Inżynier Oprogramowania
Median $19.1K

Inżynier Oprogramowania Backend

Inżynier Zapewnienia Jakości (QA)

Menedżer Inżynierii Oprogramowania
Median $50.8K
Analityk Danych
$83.3K

Technolog Informacyjny (IT)
$109K
Menedżer Produktu
$55.9K
Menedżer Projektu
$53.8K
Sprzedaż
$63.7K
Analityk Cyberbezpieczeństwa
$132K
Architekt Rozwiązań
$171K
Najczęściej zadawane pytania

The highest paying role reported at Newfold Digital is Architekt Rozwiązań at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $171,353. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Newfold Digital is $63,700.

Inne zasoby