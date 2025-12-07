Katalog firm
Nepal Telecom
Nepal Telecom Inżynier Oprogramowania Pensje

Średnia całkowita rekompensata Inżynier Oprogramowania in Nepal w Nepal Telecom wynosi od NPR 1.28M do NPR 1.75M year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Nepal Telecom. Ostatnia aktualizacja: 12/7/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$9.9K - $11.7K
Nepal
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$9.1K$9.9K$11.7K$12.4K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Jakie są poziomy kariery w Nepal Telecom?

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania w Nepal Telecom in Nepal wynosi rocznie NPR 1,749,652. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Nepal Telecom dla stanowiska Inżynier Oprogramowania in Nepal wynosi NPR 1,278,007.

