Katalog firm
NeoXam
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę
    Levels FYI Logo
  • Pensje
  • Inżynier Sprzedaży

  • Wszystkie pensje Inżynier Sprzedaży

NeoXam Inżynier Sprzedaży Pensje

Średnia całkowita rekompensata Inżynier Sprzedaży w NeoXam wynosi od SGD 51.5K do SGD 73.1K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w NeoXam. Ostatnia aktualizacja: 12/7/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$45.3K - $53.6K
Singapore
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$39.9K$45.3K$53.6K$56.6K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Potrzebujemy tylko 3 więcej Inżynier Sprzedaży zgłoszeń w NeoXam aby odblokować!

Zaproś znajomych i społeczność, aby dodali wynagrodzenia anonimowo w mniej niż 60 sekund. Więcej danych oznacza lepsze informacje dla osób poszukujących pracy jak Ty i naszej społeczności!

💰 Zobacz wszystkie Wynagrodzenia

💪 Dodaj dane Twoje wynagrodzenie


Współtwórz
Jakie są poziomy kariery w NeoXam?

Otrzymuj Zweryfikowane Wynagrodzenia w swojej skrzynce

Zapisz się na zweryfikowane Inżynier Sprzedaży oferty.Otrzymasz szczegółowy podział wynagrodzenia na adres email. Dowiedz się więcej

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA oraz Politykę Prywatności i Warunki Świadczenia Usług Google.

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Sprzedaży w NeoXam wynosi rocznie SGD 73,121. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w NeoXam dla stanowiska Inżynier Sprzedaży wynosi SGD 51,503.

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla NeoXam

Powiązane firmy

  • Tesla
  • Coinbase
  • Stripe
  • Lyft
  • Facebook
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/neoxam/salaries/sales-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.