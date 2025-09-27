Katalog firm
Neogrid
Neogrid Inżynier Oprogramowania Pensje

Mediana pakietu rekompensaty Inżynier Oprogramowania in Brazil w Neogrid wynosi R$80.8K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Neogrid. Ostatnia aktualizacja: 9/27/2025

Mediana Pakietu
company icon
Neogrid
Software Engineer
Sao Paulo, SP, Brazil
Łącznie rocznie
R$80.8K
Poziom
hidden
Podstawa
R$80.8K
Stock (/yr)
R$0
Premia
R$0
Lata w firmie
2-4 Lata
Lata doświadczenia
2-4 Lata
Jakie są poziomy kariery w Neogrid?

R$887K

Najnowsze zgłoszenia pensji
Uwzględnione Stanowiska

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania w Neogrid in Brazil wynosi rocznie R$153,752. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Neogrid dla stanowiska Inżynier Oprogramowania in Brazil wynosi R$80,762.

