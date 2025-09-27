Katalog firm
NeoGenomics Laboratories
Średnia całkowita rekompensata Menedżer Programu in United States w NeoGenomics Laboratories wynosi od $122K do $167K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w NeoGenomics Laboratories. Ostatnia aktualizacja: 9/27/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$132K - $157K
United States
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$122K$132K$157K$167K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

$160K

Jakie są poziomy kariery w NeoGenomics Laboratories?

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Menedżer Programu w NeoGenomics Laboratories in United States wynosi rocznie $166,750. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w NeoGenomics Laboratories dla stanowiska Menedżer Programu in United States wynosi $121,800.

