Średnia całkowita rekompensata Rekruter in Sweden w Neo4j wynosi od SEK 626K do SEK 888K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Neo4j. Ostatnia aktualizacja: 12/7/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$74.6K - $88.4K
Sweden
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$65.7K$74.6K$88.4K$93.3K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Współtwórz
Jakie są poziomy kariery w Neo4j?

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Rekruter w Neo4j in Sweden wynosi rocznie SEK 888,081. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Neo4j dla stanowiska Rekruter in Sweden wynosi SEK 625,518.

