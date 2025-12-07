Katalog firm
Neo4j
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę
    Levels FYI Logo
  • Pensje
  • Analityk Danych

  • Wszystkie pensje Analityk Danych

Neo4j Analityk Danych Pensje

Średnia całkowita rekompensata Analityk Danych in United States w Neo4j wynosi od $125K do $174K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Neo4j. Ostatnia aktualizacja: 12/7/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$135K - $164K
United States
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$125K$135K$164K$174K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Potrzebujemy tylko 3 więcej Analityk Danych zgłoszeń w Neo4j aby odblokować!

Zaproś znajomych i społeczność, aby dodali wynagrodzenia anonimowo w mniej niż 60 sekund. Więcej danych oznacza lepsze informacje dla osób poszukujących pracy jak Ty i naszej społeczności!

💰 Zobacz wszystkie Wynagrodzenia

💪 Dodaj dane Twoje wynagrodzenie


Współtwórz
Jakie są poziomy kariery w Neo4j?

Otrzymuj Zweryfikowane Wynagrodzenia w swojej skrzynce

Zapisz się na zweryfikowane Analityk Danych oferty.Otrzymasz szczegółowy podział wynagrodzenia na adres email. Dowiedz się więcej

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA oraz Politykę Prywatności i Warunki Świadczenia Usług Google.

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Analityk Danych w Neo4j in United States wynosi rocznie $174,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Neo4j dla stanowiska Analityk Danych in United States wynosi $124,500.

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla Neo4j

Powiązane firmy

  • Mastercard
  • Veritas Technologies
  • LogMeIn
  • Riverbed Technology
  • Genesys
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/neo4j/salaries/data-analyst.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.