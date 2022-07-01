Katalog firm
Nearpod Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Nearpod wynosi od $83,300 całkowitej rekompensaty rocznie dla Obsługa Klienta na dolnym końcu do $163,710 dla Inżynier Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Nearpod. Ostatnia aktualizacja: 9/9/2025

$160K

Obsługa Klienta
$83.3K
Analityk Danych
$131K
Inżynier Oprogramowania
$164K

Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Nearpod jest Inżynier Oprogramowania at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $163,710. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Nearpod wynosi $130,650.

Inne zasoby