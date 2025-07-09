NDA Wynagrodzenia

Katalog firm
Wynagrodzenie w NDA wynosi od $11,637 całkowitej rekompensaty rocznie dla Projektant Produktu na dolnym końcu do $125,372 dla Menedżer Inżynierii Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników NDA. Ostatnia aktualizacja: 9/8/2025

$160K

Analityk Biznesowy
$56K
Analityk Danych
$16.4K
Zasoby Ludzkie
$20.5K

Technolog Informacyjny (IT)
$13.7K
Marketing
$82.5K
Projektant Produktu
$11.6K
Menedżer Produktu
$54.8K
Menedżer Projektu
$50.3K
Sprzedaż
$17.8K
Inżynier Oprogramowania
$22.3K

Inżynier Oprogramowania Backend

Menedżer Inżynierii Oprogramowania
$125K
Architekt Rozwiązań
$89.6K
Nie ma Twojego stanowiska?

Przeszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w NDA jest Menedżer Inżynierii Oprogramowania at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $125,372. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w NDA wynosi $36,300.

