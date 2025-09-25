Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania in United States w NCR wynosi od $93.4K year dla Grade 9 do $169K year dla Grade 13. Medianna pakietu rekompensaty in United States year wynosi w sumie $100K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w NCR. Ostatnia aktualizacja: 9/25/2025
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
Grade 9
$93.4K
$92.4K
$833
$167
Grade 10
$121K
$103K
$18.1K
$50
Grade 11
$126K
$120K
$500
$6K
Grade 12
$150K
$143K
$2.1K
$4.9K
Firma
Nazwa poziomu
Lata doświadczenia
Całkowite wynagrodzenie
|Nie znaleziono wynagrodzeń
