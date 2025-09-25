Katalog firm
NCR
NCR Menedżer Projektu Pensje

Mediana pakietu rekompensaty Menedżer Projektu in Israel w NCR wynosi ₪396K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w NCR. Ostatnia aktualizacja: 9/25/2025

Mediana Pakietu
NCR
Project Manager
Raanana, HM, Israel
Łącznie rocznie
₪396K
Poziom
11
Podstawa
₪375K
Stock (/yr)
₪0
Premia
₪20.5K
Lata w firmie
10 Lata
Lata doświadczenia
10 Lata
Jakie są poziomy kariery w NCR?

₪562K

Nie znaleziono wynagrodzeń
Najczęściej zadawane pytania

Найвищий пакет оплати для позиції Menedżer Projektu в NCR in Israel складає річну загальну компенсацію ₪430,911. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в NCR для позиції Menedżer Projektu in Israel складає ₪383,528.

