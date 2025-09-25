Katalog firm
NCR
  • Pensje
  • Projektant Produktu

  • Wszystkie pensje Projektant Produktu

NCR Projektant Produktu Pensje

Wynagrodzenie Projektant Produktu in United States w NCR wynosi od $93.5K year dla Grade 9 do $140K year dla Grade 11. Medianna pakietu rekompensaty in United States year wynosi w sumie $133K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w NCR. Ostatnia aktualizacja: 9/25/2025

Średnie Wynagrodzenie wg Poziom
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
Grade 9
Product Designer I
$93.5K
$92.7K
$0
$833
Grade 10
Product Designer II
$115K
$102K
$13.3K
$0
Grade 11
Product DesignerIII
$140K
$136K
$0
$3.9K
Grade 12
Product Designer IV
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Jakie są poziomy kariery w NCR?

Uwzględnione Stanowiska

Projektant UX

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Projektant Produktu w NCR in United States wynosi rocznie $185,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w NCR dla stanowiska Projektant Produktu in United States wynosi $100,000.

Inne zasoby