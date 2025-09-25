Wynagrodzenie Projektant Produktu in United States w NCR wynosi od $93.5K year dla Grade 9 do $140K year dla Grade 11. Medianna pakietu rekompensaty in United States year wynosi w sumie $133K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w NCR. Ostatnia aktualizacja: 9/25/2025
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
Grade 9
$93.5K
$92.7K
$0
$833
Grade 10
$115K
$102K
$13.3K
$0
Grade 11
$140K
$136K
$0
$3.9K
Grade 12
$ --
$ --
$ --
$ --
Firma
Nazwa poziomu
Lata doświadczenia
Całkowite wynagrodzenie
|Nie znaleziono wynagrodzeń
