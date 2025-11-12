Katalog firm
National University of Singapore
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę
    Levels FYI Logo
  • Pensje
  • Inżynier Oprogramowania

  • Badacz AI

  • Singapore

National University of Singapore Badacz AI Pensje w Singapore

Mediana pakietu rekompensaty Badacz AI in Singapore w National University of Singapore wynosi SGD 69.6K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w National University of Singapore. Ostatnia aktualizacja: 11/12/2025

Mediana Pakietu
company icon
National University of Singapore
AI Researcher
Singapore, SG, Singapore
Łącznie rocznie
SGD 69.6K
Poziom
hidden
Podstawa
SGD 69.6K
Stock (/yr)
SGD 0
Premia
SGD 0
Lata w firmie
0-1 Lata
Lata doświadczenia
2-4 Lata
Jakie są poziomy kariery w National University of Singapore?
Block logo
+SGD 75.6K
Robinhood logo
+SGD 116K
Stripe logo
+SGD 26.1K
Datadog logo
+SGD 45.6K
Verily logo
+SGD 28.7K
Don't get lowballed
Najnowsze zgłoszenia pensji
DodajDodaj wynagrodzenieDodaj wynagrodzenie

Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Nie znaleziono wynagrodzeń
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportuj daneZobacz otwarte oferty

Współtwórz

Otrzymuj Zweryfikowane Wynagrodzenia w swojej skrzynce

Zapisz się na zweryfikowane Inżynier Oprogramowania oferty.Otrzymasz szczegółowy podział wynagrodzenia na adres email. Dowiedz się więcej

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA oraz Politykę Prywatności i Warunki Świadczenia Usług Google.

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Badacz AI w National University of Singapore in Singapore wynosi rocznie SGD 103,378. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w National University of Singapore dla stanowiska Badacz AI in Singapore wynosi SGD 69,600.

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla National University of Singapore

Powiązane firmy

  • Flipkart
  • Uber
  • Intuit
  • Netflix
  • SoFi
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby