National Inventors Hall of Fame
    • O firmie

    The National Inventors Hall of Fame is an American not-for-profit organization, founded in 1973, which recognizes individual engineers and inventors who hold a US patent of significant technology.

    http://www.invent.org
    Strona internetowa
    1973
    Rok założenia
    270
    Liczba pracowników
    $10M-$50M
    Szacunkowy przychód
    Centrala

