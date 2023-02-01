Katalog firm
Multiverse Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Multiverse wynosi od $70,569 całkowitej rekompensaty rocznie dla Analityk Danych na dolnym końcu do $296,082 dla Sprzedaż na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Multiverse. Ostatnia aktualizacja: 10/22/2025

Inżynier Oprogramowania
Median $115K

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Projektant Produktu
Median $78.6K
Analityk Biznesowy
$202K

Analityk Danych
$70.6K
Zasoby Ludzkie
$131K
Marketing
$76.6K
Menedżer Produktu
Median $87.4K
Rekruter
$163K
Sprzedaż
$296K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
$153K
Nie ma Twojego stanowiska?

Przeszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Multiverse jest Sprzedaż at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $296,082. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Multiverse wynosi $123,016.

