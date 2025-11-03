Katalog firm
Mphasis
  Pensje
  Menedżer Programów Technicznych

  Wszystkie pensje Menedżer Programów Technicznych

Mphasis Menedżer Programów Technicznych Pensje

Wynagrodzenie Menedżer Programów Technicznych in United States w Mphasis wynosi od $118K year dla L5 do $139K year dla L7. Medianna pakietu rekompensaty in United States year wynosi w sumie $142K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Mphasis. Ostatnia aktualizacja: 11/3/2025

Średnie Wynagrodzenie wg Poziom
Najnowsze zgłoszenia pensji
Jakie są poziomy kariery w Mphasis?

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Menedżer Programów Technicznych w Mphasis in United States wynosi rocznie $142,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Mphasis dla stanowiska Menedżer Programów Technicznych in United States wynosi $130,000.

