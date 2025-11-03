Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania in India w Mphasis wynosi od ₹394K year dla L1 do ₹2.11M year dla L5. Medianna pakietu rekompensaty in India year wynosi w sumie ₹1.46M. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Mphasis. Ostatnia aktualizacja: 11/3/2025
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
L1
₹394K
₹394K
₹0
₹0
L2
₹579K
₹579K
₹0
₹0
L3
₹689K
₹686K
₹0
₹2.8K
L4
₹1.53M
₹1.51M
₹0
₹14.8K
Firma
Nazwa poziomu
Lata doświadczenia
Całkowite wynagrodzenie
|Nie znaleziono wynagrodzeń
