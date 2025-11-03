Katalog firm
Mphasis
Mphasis Inżynier Oprogramowania Pensje

Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania in India w Mphasis wynosi od ₹394K year dla L1 do ₹2.11M year dla L5. Medianna pakietu rekompensaty in India year wynosi w sumie ₹1.46M. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Mphasis. Ostatnia aktualizacja: 11/3/2025

Średnie Wynagrodzenie wg Poziom
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
L1
(Poziom początkujący)
₹394K
₹394K
₹0
₹0
L2
₹579K
₹579K
₹0
₹0
L3
₹689K
₹686K
₹0
₹2.8K
L4
₹1.53M
₹1.51M
₹0
₹14.8K
Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Jakie są poziomy kariery w Mphasis?

Uwzględnione Stanowiska

Inżynier Oprogramowania Backend

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Inżynier Oprogramowania Quality Assurance (QA)

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania w Mphasis in India wynosi rocznie ₹2,457,982. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Mphasis dla stanowiska Inżynier Oprogramowania in India wynosi ₹1,399,002.

