Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania in Canada w Mozilla wynosi od CA$157K year dla P2 do CA$304K year dla P5. Medianna pakietu rekompensaty in Canada year wynosi w sumie CA$179K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Mozilla. Ostatnia aktualizacja: 11/6/2025
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
P1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P2
CA$157K
CA$141K
CA$0
CA$16.3K
P3
CA$175K
CA$148K
CA$0
CA$27.1K
P4
CA$222K
CA$172K
CA$0
CA$49.9K
