  • Pensje
  • Inżynier Oprogramowania

  • Wszystkie pensje Inżynier Oprogramowania

  • Berlin Metropolitan Region

Mozilla Inżynier Oprogramowania Pensje w Berlin Metropolitan Region

Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania in Berlin Metropolitan Region w Mozilla wynosi od €120K year dla P3 do €134K year dla P4. Medianna pakietu rekompensaty in Berlin Metropolitan Region year wynosi w sumie €128K.

Średnie Wynagrodzenie wg Poziom
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
P1
Software Engineer 1(Poziom początkujący)
€ --
€ --
€ --
€ --
P2
Software Engineer 2
€ --
€ --
€ --
€ --
P3
Senior Software Engineer
€120K
€104K
€0
€15.9K
P4
Staff Software Engineer
€134K
€110K
€0
€24.1K
Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Wynagrodzenia stażowe

Jakie są poziomy kariery w Mozilla?

Uwzględnione Stanowiska

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania w Mozilla in Berlin Metropolitan Region wynosi rocznie €154,884. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Mozilla dla stanowiska Inżynier Oprogramowania in Berlin Metropolitan Region wynosi €124,710.

Inne zasoby