Moxa
Moxa Inżynier Oprogramowania Pensje

Mediana pakietu rekompensaty Inżynier Oprogramowania in Taiwan w Moxa wynosi NT$1.29M year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Moxa. Ostatnia aktualizacja: 11/3/2025

Mediana Pakietu
company icon
Moxa
Software Engineer
Taipei, TP, Taiwan
Łącznie rocznie
NT$1.29M
Poziom
hidden
Podstawa
NT$908K
Stock (/yr)
NT$9.3K
Premia
NT$374K
Lata w firmie
2-4 Lata
Lata doświadczenia
2-4 Lata
Jakie są poziomy kariery w Moxa?
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Uwzględnione Stanowiska

Inżynier Sieci

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania w Moxa in Taiwan wynosi rocznie NT$2,040,886. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Moxa dla stanowiska Inżynier Oprogramowania in Taiwan wynosi NT$1,159,915.

Inne zasoby