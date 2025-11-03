Katalog firm
Moveworks
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę
    Levels FYI Logo
  • Pensje
  • Rekruter

  • Wszystkie pensje Rekruter

Moveworks Rekruter Pensje

Średnia całkowita rekompensata Rekruter in India w Moveworks wynosi od ₹1.74M do ₹2.44M year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Moveworks. Ostatnia aktualizacja: 11/3/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

₹1.89M - ₹2.19M
India
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
₹1.74M₹1.89M₹2.19M₹2.44M
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Potrzebujemy tylko 2 więcej Rekruter zgłoszeń w Moveworks aby odblokować!

Zaproś znajomych i społeczność, aby dodali wynagrodzenia anonimowo w mniej niż 60 sekund. Więcej danych oznacza lepsze informacje dla osób poszukujących pracy jak Ty i naszej społeczności!

💰 Zobacz wszystkie Wynagrodzenia

💪 Dodaj dane Twoje wynagrodzenie

Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.71M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed

Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
Options

W Moveworks, Options podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (6.25% kwartalnie)

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
Options

W Moveworks, Options podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)



Otrzymuj Zweryfikowane Wynagrodzenia w swojej skrzynce

Zapisz się na zweryfikowane Rekruter oferty.Otrzymasz szczegółowy podział wynagrodzenia na adres email. Dowiedz się więcej

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA oraz Politykę Prywatności i Warunki Świadczenia Usług Google.

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Rekruter w Moveworks in India wynosi rocznie ₹2,439,028. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Moveworks dla stanowiska Rekruter in India wynosi ₹1,742,163.

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla Moveworks

Powiązane firmy

  • Ripple
  • Exabeam
  • Gem
  • Weights & Biases
  • Privacera
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby