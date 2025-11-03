Katalog firm
Moveworks
Średnia całkowita rekompensata Projektant Produktu in United States w Moveworks wynosi od $149K do $212K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Moveworks. Ostatnia aktualizacja: 11/3/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$169K - $193K
United States
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$149K$169K$193K$212K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
Options

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Projektant Produktu w Moveworks in United States wynosi rocznie $212,400. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Moveworks dla stanowiska Projektant Produktu in United States wynosi $149,400.

Inne zasoby