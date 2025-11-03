Katalog firm
Moveinsync Technology Solutions
Moveinsync Technology Solutions Inżynier Oprogramowania Pensje

Mediana pakietu rekompensaty Inżynier Oprogramowania in India w Moveinsync Technology Solutions wynosi ₹1.54M year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Moveinsync Technology Solutions. Ostatnia aktualizacja: 11/3/2025

Mediana Pakietu
company icon
Moveinsync Technology Solutions
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Łącznie rocznie
₹1.54M
Poziom
SDE 1
Podstawa
₹1.32M
Stock (/yr)
₹0
Premia
₹220K
Lata w firmie
2 Lata
Lata doświadczenia
2 Lata
Jakie są poziomy kariery w Moveinsync Technology Solutions?
Najnowsze zgłoszenia pensji
Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania w Moveinsync Technology Solutions in India wynosi rocznie ₹2,448,298. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Moveinsync Technology Solutions dla stanowiska Inżynier Oprogramowania in India wynosi ₹1,429,116.

Inne zasoby