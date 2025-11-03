Średnia całkowita rekompensata Menedżer Produktu in India w Moveinsync Technology Solutions wynosi od ₹1.16M do ₹1.61M year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Moveinsync Technology Solutions. Ostatnia aktualizacja: 11/3/2025
Średnie Całkowite Wynagrodzenie
