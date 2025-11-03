Katalog firm
Moveinsync Technology Solutions
Moveinsync Technology Solutions Menedżer Produktu Pensje

Średnia całkowita rekompensata Menedżer Produktu in India w Moveinsync Technology Solutions wynosi od ₹1.16M do ₹1.61M year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Moveinsync Technology Solutions. Ostatnia aktualizacja: 11/3/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

₹1.24M - ₹1.46M
India
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
₹1.16M₹1.24M₹1.46M₹1.61M
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Menedżer Produktu w Moveinsync Technology Solutions in India wynosi rocznie ₹1,610,899. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Moveinsync Technology Solutions dla stanowiska Menedżer Produktu in India wynosi ₹1,156,543.

